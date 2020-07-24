Özellikle kahvaltılarda ya da ikindi çayının yanına yakışacak çok lezzetli bir tarif olan çikolatalı waffle yapımına başlayalım.

Çikolatalı waffle hamuru yapımı için gerekli malzemeler:

50 gr tereyağı(eritilmiş)

1 yumurta

2 yermek kaşığı şeker

1 su bardağından biraz fala un tuz

İçine konulacak malzemeler:

1 çay bardağı damla çikolata

Süt

Tereyağı

2 muz

Çikolatalı waffle yapımı:

Hamuru için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri çırpma kabına alıp koyu bir kıvamda hamur elde edene kadar çırpıyoruz.

Waffle yapacağımız makineyi yağlayıp bir kepçe yardımı ile üzerine akıtıyoruz.

Damla çikolatamızı benmari usulü eritiyoruz.

Biraz süt ve tereyağı ekleyerek çikolatamızın kıvamını açıyoruz.

Sizler arasına dilediğiniz meyveden veya tatlıdan koyabilirsiniz.

Waffle hamurumuzun ilkine eritmiş olduğumuz çikolatadan akıtıyoruz.

Üzerine dilediğimiz meyveden koyabiliriz. Ben muz ilave ettim.

Meyvemizin üzerine tekrar çikolata gezdirerek waffle hamurumuzun ikincisini de üzerine yerleştiriyoruz.

Bu şekilde hazırlamış olduğumuz wafflelarımızın üzerine kalan eritmiş çikolatadan da gezdirerek servis tabağımıza alıyoruz.

Afiyet olsun...