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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Tarifi: Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Çikolata soslu irmik tatlısı tarifi: Çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Tatlı denildiğinde en çok kullanılan malzemelerden biri irmik. Eğer siz de irmikle yapılan tatlılara bayılıyor ve denemekten vazgeçemiyorsanız yepyeni bir tarifle karşınızdayız. Kalbinizde taht kuracak, leziz mi leziz, pratik mi pratik bir tarif olan çikolata soslu irmik tatlısı, hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır. Genel olarak her evde bulunan malzemeleri kullanarak, fazla masrafa girmeden yapabileceğiniz çikolatalı irmik tatlısı hem günlük olarak hem de özel misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz özel bir lezzet. Peki, çikolata soslu irmik tatlısı nasıl yapılır?

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 14:39
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        Çikolata soslu irmik tatlısı tarifi
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        Çikolata soslu irmik tatlısı malzemeleri neler? Çikolata soslu irmik tatlısı yapımında hangi malzemeler bulunuyor? Eğer güne güzel bir tatlı ile başlamak istiyorsanız çikolata soslu irmik tatlısı tarifine hemen başlayalım. Şimdiden afiyet olsun.

        • Kaç kişilik: 8-10 dilim
        • Hazırlama süresi: 10 dakika
        • Pişirme süresi: 10 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 235 kcal

        Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Malzemeleri

        • 1 litre süt
        • 9 yemek kaşığı şeker
        • 9 yemek kaşığı irmik
        • 1 paket vanilya

        Çikolata sosu için;

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        • 1/2 paket çikolata sosu
        • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
        • 1 su bardağı süt

        Çikolata Soslu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Derin bir kaba; sütü, irmiği ve toz şekeri ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra ocağı açın. Bir kaşık yardımı ile sürekli karıştırarak pişirme işlemine başlayın.
        • Bir süre sonra bu karışım göz göz olmaya başlayacak. Karışım, tamamen pişene ve yoğun bir kıvam alana kadar devam edin. Elde edilmesi gereken kıvama gelindiğinde üzerine bir paket vanilya ekleyin ve tekrar karıştırıp ocağın altını kapatın.
        • Eğer elinizde bir tart kalıbı varsa tatlı için bu kalıbı kullanın. Tart kalıbı, tatlının alacağı şekil için oldukça uygundur. Kalıbı öncesinde ıslatın ve pişirdiğiniz irmik tatlısını içine dökün. İyice yayılmasını sağlayın.
        • Kalıba aldığınız irmik tatlısını oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve dinlendirin.
        • Yaklaşık 1-2 saat sonra tatlıyı dolaptan çıkarın ve kalıbı ters çevirerek tatlıyı kalıptan servis tabağına dikkatli bir şekilde ayırın.
        • Çikolata soslu irmik tatlısı tarifinin sos kısmına geçin. İlk olarak uygun bir tencereye süt ve çikolata sosunu ilave edip, iyice karıştırın. Ocağın altını açın ve kaynayana kadar pişirme işlemine devam edin. Bu işlem esnasında sosu sürekli karıştırmayı unutmayın. Aksi halde çikolata sosunun üzerinde kabuklaşmalar yaşanabilir.
        • Servis tabağında bulunan tatlının üzerine çikolata sosunu ilave edin. Üzerini süslemek için Hindistan cevizi serpiştirin. Çikolata soslu irmik tatlısı yapımı işte bu kadar kolay.

        Afiyet olsun.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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