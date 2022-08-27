Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Eyüpspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, zorlu bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Kaliteli takıma karşı oynadık. Kulübelerde alternatif oyuncular belirleyici oldu. Zor, iyi mücadele ettik ama duran toplardan Samet ve Jospin’in seviye altında kalması maçı negatife çevirdi. İkisi de güvendiğimiz bir oyuncu. Ama hazırlık maçları yapamadılar. Yavaş yavaş daha iyi olacağız. Geriden geldik, pes etmedik. Geleceğe güvenle bakıyorum” dedi.
Müsabakanın son bölümlerinde taraftarlar ile kendisi arasında yaşanılan gerginliğe değinen Arslan, “Şahsımı hedef alıp hem küfür hem başka türlü hakaret vardı. Özel yerden bir şeyler söyledi ayyaşın teki. Emniyete dedik, ‘Hocam ilk defa mı küfür yiyorsunuz’ dedi. Tribündeki reisi de tanımam ben. Siz görevinizi yapmazsanız ben alayına gider diyorum. Polis bizi korumayacaksa statta, bende tribüne çıkar savaşırım. Ben sahada görevimi yapayım. Emniyet tribünden neden korkuyor tribünden adam almak için. Arkasında kim var o şahsın artık. İlk defa küfür yemedik, yine yiyeceğiz ama görevini yapanlar da görevini yapsın. Eyüpspor ile çok güzel birlikteliğim var. Beraber play-offlara gittik. Herkes benim dostum. Buradaki semtteki herkes dostum. Bir tane ayyaş yüzünden ilişkiler zedeleniyor. Polislerin kendilerine küfür edilince 5 seneden başlıyor. Ben Malatyaspor’un hocasıyım. Bende unvan taşıyorum. O zaman o şahsın oradan alınması lazım, orada gerginlik oldu. Bu korku neden, siz devletin polisisiniz. Nasıl sabah 5’te alıyorsunuz insanları, onu da tribünden alın” diye konuştu.
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