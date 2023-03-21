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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Cihangir isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

CİHANGİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cihangir ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Cihangir adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Cihangir isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

CİHANGİR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Cihangir ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dünyanın büyük bir bölümünü eline geçiren kimse. Heyecan dolu, kabına sığmayan.

CİHANGİR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Cihangir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Cihangir adını koymak caizdir.

CİHANGİR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Cihangir ismini kullanan 10.096 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Cihangir ismini kullanan 2.124 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Cihangir ismini kullanan 746 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Cihangir ismini kullanan 668 kişi bulunmaktadır.

CİHANGİR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Cihangir adındakiler çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarfader, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk