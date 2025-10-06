Cihan'ın yazışmaları ortaya çıktı

Bugün Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın daha önce “yok oldu” dediği WhatsApp yazışmalarını ekranlara getirdi. Cihan’ın bir yalanı ortaya çıktı.

Daha önce Cihan, abisinin kaybolduğu gün olan 12 Haziran’da abisini sabah 10.00 gibi aradığını söylemişti. Ancak Cihan’ın mesajlarında abisine saat 09.00 civarında ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Baba Mesut da Vazgeçme ekibinin ısrarlarına kayıtsız kaldı ve artık Cihan ile o stüdyoda bulunmak istemediğini söyledi.