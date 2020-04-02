Ciğer sarma nasıl yapılır? Bayrama özel tarifler listesinde yer alan yapması biraz zahmetli yemesi keyifli bir yemek tarifini sizlere aktarıyorum. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.
Ciğer Sarma Malzemeler:
- 4 parça kuzu ciğeri
- 4 kuzu iç gömleği
- 1 çay bardağı pirinç
- 2 çay kaşığı nane
- 2 adet soğan
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı su
Ciğer Sarma Yapılışı:
- Kuzu ciğerlerini kuşbaşı olarak doğrayalım, yarım saat suda bekletelim.
- İç gömleğin yağını yıkayıp, bir tepsiye alıp üzerine sıcak su döküp iç harcı hazırlayana kadar bekletin.
- İnce doğradığınız soğan ve ayçiçek yağını kavurun. Doğradığınız ciğerleri ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Pirinçleri ekleyip biraz daha karıştırın. Bir çay bardağı su ve tuz ilave edip hafif ateşte suyu çekene kadar pişirin.
- Karabiber ve tuzu ekleyip kuzu gömleğini bıçakla 10-15 santimlik kareler şeklinde parçalara ayırın.
- Her bir kısma ciğerli pilav harcıyla doldurun.
- Dışarı taşmayacak şekilde uçlarını kapatın. Kapattığınız kısımları alt kısımda kalacak şekilde cam tepsiye dizin.
- Üzerine salça sürerek önceden ısıttığınız fırında 10 dakika bekletin. Sıcak olarak servis edin.
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