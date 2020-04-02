Ciğer kavurma nasıl yapılır? Ciğer kavurması severler bu tarifi karaciğerle yapabilirsiniz. Karaciğer çabucak pişer ve yerken ağızda dağılır. Akciğerse sakız gibi olur.

Ciğer Kavurma Malzemeler:

• 1 kilo karaciğer

• 3 adet kuru soğan

• 1 büyük domates

• 3 adet yeşil biber

• Sıvıyağ

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızıbiber

Ciğer Kavurma Yapılışı:

• Soğanla doğranır yağ ile kavrulur ardından biberler doğranıp kavrulur.

• Kuşbaşı doğradığınız ciğerlerde tavaya atılıp domateslerle kavrulur.

• Baharatları ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişiriniz.

• Afiyetle sıcak olarak yiyebilirsiniz.