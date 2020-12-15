Kavurma işlemi, kuruyemişin yapısını ve kimyasal bileşimini değiştirir. Özellikle rengini değiştirir, nem içeriğini azaltır ve gevrek doku kazandırır. Çiğ ve kuru kavrulmuş kuruyemişlerde çok benzer miktarda yağ, karbonhidrat ve protein bulunur. Her ne kadar, kuru kavrulmuş olanda, gram başına biraz daha fazla yağ ve kalori olsa da aralarındaki fark çok azdır. 28 gram çiğ badem 161 kalori ve 14 gram yağ içerir; oysa aynı miktarda kuru kavrulmuş badem 167 kalori ve 15 gram yağ içerir. Benzer şekilde; 28 gram çiğ ceviz 193 kalori ve 20 gram yağ içerir ancak aynı miktarda kavrulmuş ceviz, 199 kalori ve 21 gram yağ içermektedir. Kavurma işlemi sırasında kuruyemişler nemini kaybederler. Bu nedenle, kavrulmuş kuruyemişin ağırlığı, çiğ ağırlığından daha azdır. Çiğ ve kavrulmuş kuruyemişlerin protein ve karbonhidrat içerikleri de çok benzerdir. Tahmin edebileceğiniz gibi, yağda kavrulmuş olanların yağ ve kalorisi, kuru kavrulmuş olanlardan daha yüksektir. Bunun nedeni, kuruyemişlerin doğal olarak fazla yağ içermesi ve eklenen yağın fazlasını absorbe edememesidir.
Çiğ Kuru Yemiş Niçin Tavsiye Edilmektedir?
Bazı besinler kavurma sırasında kaybolur. Kuruyemişler; E vitamini, magnezyum ve fosfor da dahil olmak üzere besleyici vitamin ve minerallerin mükemmel kaynağıdır. Ayrıca antioksidanlar da içerir. Bu besin maddelerinin bazıları ısıya duyarlıdır ve kavurma işlemi sırasında kaybolabilir. Örneğin, bazı antioksidan türleri kavrulurken bozulur. Antioksidanlar sağlığımız için önemlidir, çünkü hücrelerinizi serbest radikallerin zararlarına karşı korumaya yardımcı olurlar. Tüm antioksidanlar kavurma ile hasar görmez. Bir çalışma antep fıstığı ve fındıkta bulunan lutein ve zeaksantin antioksidan miktarlarının kavrulma işleminden etkilenmediğini bildirmiştir. Çalışmalar ayrıca; E vitamini, tiamin ve karotenoidlerin kavurma sırasında kaybolduğunu göstermektedir. Ancak kaybın boyutu kuruyemişin türüne ve kızartma sıcaklığına bağlıdır. Artan kavurma sıcaklıklarına paralel olarak vitamin kayıpları da aynı oranda artmaktadır.
Çiğ Kuru Yemişin Faydaları Nelerdir?
Kuruyemişler içerdikleri vitaminlerle sağlık dostu bir atıştırmalıktır. Kuruyemişler aynı zamanda birçok hastalığa karşı bariyer görevi oluşturduğu bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. Kanserden beyin sağlığına kadar birçok hastalığa karşı direnç sağlar. Çiğ kuru yemiş, kavrulmuş kuruyemişlere göre daha sağlıklıdır. Çünkü;
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