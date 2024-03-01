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        Haberler Dış Yazar Çiğ köfte tarifi: Etli, etsiz ve evde çiğ köfte nasıl yapılır?

        Çiğ köfte tarifi: Etli, etsiz ve evde çiğ köfte nasıl yapılır?

        Çiğ köfte, Türk mutfağının en özgün ve sevilen lezzetlerinden biridir. Geleneksel olarak etle hazırlansa da, günümüzde etsiz alternatifleri de oldukça popülerdir. Evde çiğ köfte yapımı, doğru malzemeler ve biraz sabır gerektirse de sonuç kesinlikle buna değer. İster etli ister etsiz olsun, ev yapımı çiğ köfte sofralarınıza lezzet ve renk katacak. İşte etli ve etsiz çiğ köfte tarifleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:51
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        Etli, etsiz çiğ köfte tarif
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        Çiğ köfte, baharatlar ve ince bulgurun ustalıkla harmanlanmasıyla elde edilen bir lezzettir. Etli versiyonu, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfağında önemli bir yere sahiptir. Etsiz çiğ köfte ise son yıllarda sağlık ve beslenme trendlerinin etkisiyle popülerliğini artırmıştır. Evde çiğ köfte yaparken, malzemelerin tazeliği ve kalitesi, elde edeceğiniz sonucun lezzetini doğrudan etkiler. İşte etli ve etsiz çiğ köfte yapımına dair bazı tarifler:

        Etsiz Çiğ Köfte Tarifi

        Malzemeler:

        • 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
        • 1 adet küçük boy soğan
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 1 su bardağı sıcak su (200 ml)
        • 1 yemek kaşığı yoğurt
        • 2 tatlı kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı isot
        • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 adet limonun suyu

        Evde Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

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        • İnce bulguru bir kaseye alın ve üzerine kaynar su dökerek bulgurların şişmesi için kenara alın. Bulgurun cinsine göre su miktarını ayarlayın, çiğ köftelik esmer bulgur kullanmaya özen gösterin.
        • Soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Bu yöntem, çiğ köftenizin lezzetini artırır.
        • Doğranmış soğanların fazla suyunu sıkarak çıkarın.
        • Bulgur iyice şişip yumuşadıktan sonra, elinizle sıkarak kıvamını kontrol edin. Eğer bulgur elinizde şekil alıyorsa kıvamı uygundur.
        • Bulguru geniş bir yoğurma kabına alın.
        • Bulgura isot, tuz ve biraz su ekleyip karıştırarak yoğurmaya başlayın.
        • Suyunu sıktığınız soğanları ekleyin ve harcı yoğurmaya devam edin.
        • Domates ve biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyin ve iyice yoğurun. Her malzemeyi tek tek ekleyip harmanladıktan sonra bir sonrakini ilave edin.
        • Yoğurma işlemine yaklaşık yarım saat devam edin, böylece tüm malzemeler iyice özleşsin.
        • Yoğurduğunuz çiğ köfte harcından parçalar alın ve avucunuzda sıkarak şekillendirin. Eldiven kullanarak daha düzgün köfteler elde edebilirsiniz.
        • Ara sıra ellerinizi ıslatarak köfteleri daha kolay şekillendirin.
        • Hazırladığınız çiğ köfteleri marul yaprakları, taze maydanoz, limon dilimleri ve nar ekşisi ile birlikte servis yapın.

        Etli Çiğ Köfte Tarifi

        Malzemeler:

        • 500 gr çiğ köftelik kıyma (yağsız, sinirsiz 4 ya da 5 kez çekilmiş)
        • 8 çay bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
        • 1 baş soğan rendesi ( suyu sıkılmış)
        • 10 diş kadar ezilmiş sarımsak ezilmiş
        • 4-5 yemek kaşığı isot
        • İsot üzeri kapatılıp zeytinyağında bekletilecek
        • 1 yemek kaşığı pul biber
        • Kimyon ( kendi isteğinize göre)
        • Tuz
        • Karabiber
        • 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
        • 1 tepeleme yemek kaşığı biber salçası
        • 2-3 yemek kaşığı nar eksisi
        • 3 orta boy domates rendesi
        • 1 limon
        • 1 kase ince kıyılmış yeşil soğan
        • 1 kase kıyılmış maydanoz
        • 1 kase ince kıyılmış taze nane

        Etli Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

        • Kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsakları bir çiğ köfte leğenine alın ve iyice yoğurarak etin aromasının açığa çıkmasını sağlayın.
        • Ayrı bir kasede bulguru alıp üzerine rendelenmiş domatesi ekleyin ve bulgurun yumuşaması için bir kenara bırakın.
        • İsotu başka bir kasede zeytinyağı ile karıştırıp aroma kazanması için bekletin.
        • Et harcına öncelikle salçaları ekleyin ve karıştırın.
        • Domatesle yumuşamış bulguru ekleyip karıştırmaya devam edin.
        • İsot ve zeytinyağı karışımını, tuz, tarçın (isteğe bağlı) ve diğer baharatları ekleyerek harcı yoğurun.
        • Yoğurma işlemine toplamda 45 dakika ayırın. Yoğurmanın yarısında kabuklarıyla bölünmüş limonları ve nar ekşisini ekleyin, bulgur yumuşayıncaya kadar yoğurmaya devam edin.
        • Bulgur yumuşadığında ince kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ekleyin ve harcı iyice yoğurun.
        • Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra yanınıza bir kase su alın.
        • Ellerinizi suyla ıslatarak çiğ köfte harcından parçalar alıp istediğiniz şekli verin.
        • Çiğ köfteleri marul yaprakları ve limon dilimleriyle servis edin.
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        Robotta Çiğ Köfte Tarifi

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı çiğ köftelik bulgur (esmer)
        • 2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası
        • 1 adet orta boy soğan
        • 2 su bardağı sıcak su
        • 1/2çay bardağı zeytinyağı
        • 1/2çay bardağı isot
        • 1/2çay bardağı pul biber (isteğe bağlı)
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
        • 1 adet limon suyu

        Robotta Etsiz Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

        • Çiğ köftelik ince bulguru bir kaseye alın ve üzerine kaynar su dökerek ıslatın.
        • Bulgurun suyu çekip yumuşaması için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
        • Soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyin ve hazırda bekletin.
        • Yumuşamış bulguru mutfak robotunun kabına aktarın.
        • Eğer varsa, robotunuzun plastik bıçağını takın, bu bulgurun fazla ezilmesini önleyecektir.
        • Rendelenmiş soğan, salça, isot, pul biber, zeytinyağı, nar ekşisi ve bir limonun suyunu bulgurun üzerine ekleyin.
        • Tuzunu serpin.
        • Robotun kapağını kapatın ve en düşük ayarda çalıştırın.
        • Robotun karışımı yavaşça alttan üste almasını sağlayacak şekilde en az 10 dakika boyunca çalıştırın.
        • Karışımın tamamen homojen hale gelip, yoğrulmuş kıvama ulaşması için yavaş ve sabırlı olun.
        • Karışım istenilen kıvama ulaştığında, çiğ köfteyi bir kaba aktarın ve elinizle hafifçe toparlayın.
        • Daha sonra parça parça alarak köfte şekli verin ve servis tabağına dizin.
        • Yanında marul yaprakları, dilimlenmiş limon ve ayran ile servis edin.

        Evde Çiğ Köfte Yapımı İçin Püf Noktalar

        Evde çiğ köfte yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını ayrıntılı olarak açıklayalım:

        • Çiğ köfte yapımında kullanılacak bulgurun çiğ köftelik ince bulgur olması önemlidir. Bu tür bulgur, suyu daha iyi çeker ve yumuşak bir kıvam alır.
        • Bulguru ıslatırken, üzerini geçecek kadar sıcak su kullanın ve bulgurun suyu tamamen çekip yumuşamasını bekleyin. Bu süreç genellikle 15-20 dakika kadar sürer.
        • Soğanı mümkün olduğunca ince rendeleyin. Eğer mümkünse, soğan suyunu da çiğ köfte harcına ekleyin, bu harcın daha lezzetli olmasını sağlar.
        • Çiğ köfteyi yoğururken, malzemelerin tamamen homojen bir şekilde karışmasına özen gösterin. Yoğurma işlemi, çiğ köftenin lezzeti ve kıvamı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yoğurma işlemine en az 20-30 dakika ayırın.
        • Çiğ köftenin lezzetini belirleyen en önemli faktörlerden biri de kullanılan baharatların miktarı ve kalitesidir. İsot, pul biber, karabiber ve tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayın. Acıyı seviyorsanız isot miktarını artırabilirsiniz.
        • Nar ekşisi ve limon suyu, çiğ köftenin ekşiliğini ve ferahlığını artırır. Bu malzemeleri eklerken de dengeli olmak önemlidir.
        • Yoğurma işlemi bittikten sonra çiğ köfteyi en az 15-20 dakika dinlendirin. Bu süreç, malzemelerin birbirine daha iyi uyum sağlamasına ve lezzetlerin oturmasına yardımcı olur.
        • Çiğ köfteyi şekillendirirken ellerinizi sık sık ıslatın. Bu, köftelerin daha düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlar.
        • Çiğ köfteyi, marul yaprakları, limon dilimleri ve isteğe bağlı olarak nar taneleri ile servis yapın. Bu, sunumu daha cazip hale getirecektir.

        Bu püf noktaları, evde çiğ köfte yaparken size yardımcı olacak ve lezzetli sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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