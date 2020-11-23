Çiğ Börek nasıl yapılır? En kolay çiğ börek tarifi ve malzemelerini yemekseverler tarafından haberimizde derledik...
ÇİĞ BÖREK TARİFİ
Hamuru için:
3 su bardağı un
1 su bardağıılık su
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı sirke
Kıymalı iç için:
300 gramkıyma
1 adetrendelenmiş soğan
1 tatlı kaşığıtuz
1 tatlı kaşığıkarabiber
3/4 çay bardağısu
Kızartmak için:
1/2 su bardağısıvı yağ
ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?
Bir karıştırma kabının içinde 300 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı suyu karıştırın.
Harcınızın sulu olmasına özen gösterin.
Bir kabın içerisinde 1 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tatlı kaşığı üzüm ya da elma sirkesini karıştırın.
Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurunuzu un serptiğiniz tezgaha alıp bezelere ayırın.
Bir merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın. (Çiğ böreğinizin çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hamurunuzu ince, daha dolgun olmasını istiyorsanız orta kalınlıkta açın.)
Kıymalı harcınızı açtığınız hamura yerleştirip katlayın.
Kenarlarının iyice yapışmasını sağlamak için bir kapak ya da pizza kesiciyle düzgünce kesin.
Hepsini bu şekilde hazırlayın.
Bu sayede, börekleriniz kızarırken kenarları açılmayacaktır. Derin bir tavaya yağı alın ve güzelce kızdırın.
Kızmış yağa börekleri atarak kızartın ve kızaran böreklerinizi fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Afiyet olsun.
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