Çiftlik kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Çiftlik kebabı nasıl yapılır? Ev yemeği olan her lokantanın cam vitrininde sizi ağzınızı sulandıran lezzetiyle durur. Ana yemeklerin hem sebzeli hem etli yemeği olarak soframıza gelir. Yapılışı meşakkatli yemesi keyifli olan çiftlik kebabının pişmediği ev yok denecek kadar azdır.

Çiftlik Kebabı Malzemeler:

250 gr kuşbaşı et

4 su bardağı su

4 adet biber

2 adet iri patates

2-3 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet soğan

1 adet iri domates

1 çay kaşığı tuz

Çiftlik Kebabı Yapılışı:

Etler düdüklü tencerede pişmeye alınıp, pişirilmeye bırakılır.

Pişen etleri doğranmış soğan ve sarımsağın kavrulduğu tencere içerisine atılır.

Birkaç dakika pişirilen etlerin üzerine 4 bardak su eklenip kaynaması için beklenir.

Etlerin kaynaması beklenirken iri bir şekilde doğranan patates, biber ve patlıcanlar kızartılıp bir kap içerisine alınır.

Domatesleri de minik minik doğrayıp kap içerisine alın.

Haşlamış olduğunuz bezelye içerisine tuz ekleyip harmanlayın.

Etin suyuyla birlikte malzemeli karışımın içerisine boşaltıp 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.