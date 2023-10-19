Çiftlik evinde çatışma: 2 kardeş öldü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, Kusunlar Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, Gökhan Ethem Centilmen, Fazlı Centilmen, L.G, K.F, O.K. ve Y.B. arasında tartışma çıktı.

SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Evdeki 6 kişi arasındaki tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü, abi kardeş oldukları belirtilen Gökhan Ethem Centilmen ve Fazlı Centilmen ile L.G. yaralandı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gökhan Ethem Centilmen ile Fazlı Centilmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden L.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili K.F. ve O.K. gözaltına alınırken Y.B'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.