Çifte vahşet! Karısını ve kızını öldürüp kaçtı
Kadın cinayetleri vahşetleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Bayrampaşa'dan kan donduran bir haber geldi. İlçede karısını ve kızını öldüren bir cani kayıplara karıştı
Giriş: 30.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:49
Bayrampaşa'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdüğü iddia edilen şüpheli, polis merkezine teslim oldu.
İddiaya göre ilçede şüpheli S.Ş, (69) boşanma aşamasında olduğu eşi Nazime Şahin (62) ile kızı Fatmanur Şahin'i (29) silahla öldürdü.
Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan S.Ş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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