Arkadaşı çarptı, kendisi kurşun yağdırdı!

DHA

Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Oğuzhan D. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, sokakta yürüyen Mustafa Döver'e çarptı.

DHA'nın haberine göre, kazada hafif yaralanan Döver ile Oğuzhan D. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Oğuzhan D.'nin arkadaşı Veli Y., araç içinden aldığı pompalı tüfek ile Döver'e ateş etti.

Döver, bacağından yaralanırken, 3 şüpheli de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döver, ilk müdahale sonrası ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sırasında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen pompalı tüfek, olay yerine yakın yerde bulundu. Mustafa Döver'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinden kaçan Oğuzhan D. ve Veli Y. ile arkadaşları Mustafa Ş. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.