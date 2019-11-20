'Namus cinayeti gibi gösterdiler'

Olay, 15 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda meydana geldi. Muhammet Gürsoy, bir süredir arkadaşlık yaptığı Merve Kotan ile ortak arkadaşları Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaçan Muhammet Gürsoy, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gürsoy hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çarşamba günü ilk duruşması görülen dava, tanıkların dinlenmesi için 23 Ocak 2020'ye ertelendi.

NAMUS CİNAYETİ GİBİ GÖSTERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Her gün kızının mezarı başına giderek gözyaşı döken acılı baba Salih Kotan, DHA'ya konuştu. Öldürülen 2 gencin de sanığın arkadaşı olduğunu söyleyen Salih Kotan, "Kızımla katilinin 8 aylık bir arkadaşlığı vardı. Katil çok problemli biriymiş. Biz bunu yaşanan olaydan sonra öğrendik. Hırsızlık, nitelikli yağma, tehdit, şantaj, resmi evrakta oynama gibi 11 ayrı suçtan sabıkası varmış. Bu insan, enteresan bir şekilde dışarıda dolaşıyor. Ne yapması bekleniyormuş, kızımı ve Ekim Türkmen'i öldürmesi gerekiyormuş ki tutuklansın" dedi.

İlk duruşmada sanığın olayı bir namus cinayeti gibi göstermeye çalıştığını söyleyen Kotan, "Kendisini kurtarabilmek ve cezadan kurtulabilmek için olayı namus cinayetiymiş gibi göstermeye çalışıyor. O gün Muhammet Gürsoy'un doğum günü. Kızımla aynı işyerinde çalışıyorlardı. İşyerinden birlikte geç çıkıyorlar. Gürsoy, Ekim Türkmen'i de telefonla 'doğum günüm, bizim ağabeyimizsin sen de katıl' diyor. Saat 03.00 sıralarında onu da buraya getiriyor.

Üçü birlikte alkol de alıyor. Katil ifadesinde, tuvalet ihtiyacı için uzaklaştığını geriye döndüğünde, ise kızımla Ekim'in öpüştüklerini gördüğünü söylüyor. Verdiği ifadeler tamamen çelişkili ve yalan. Olayın tasarlanmış bir şekilde yapıldığı çok net ortada. Buna da bir kılıf uydurması gerekiyordu, uydurdu. Sürekli ifade değiştiriyor" dedi.

'BİZİMLE PAYLAŞSAYDI, BU BÖYLE OLMAZDI'

Kızının Muhammet Gürsoy'un problemli biri olduğunu gördükten sonra ayrılmak istediğini anlatan Kotan, şunları kaydetti:

"Bunları olaydan sonra kızımın arkadaşlarından öğreniyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız, kızımızın bizimle hiçbir şeyi paylaşmamış olmasıydı. Paylaşmayarak adeta katili korumuş oldu. Tabii ki bunun korkudan ve tehditten olduğunu sonradan öğreniyoruz. Kendisi halledebileceğini düşündü. Bizimle paylaşmış olsaydı olay bu noktalara gelmezdi. O gece, ayrılmak istediğini söyleyince, katil iftira atarak bu cinayeti gerçekleştirdi. İlk duruşmada katil, 'Ben sevdiğim iki insanı öldürecek kadar cani değilim' dedi. Ben de 11 suç işlemiş bir insanın namustan bahsedemeyeceğini, öğrenci olan kızımın harçlıklarına göz dikecek kadar acizleşmiş birinin namustan söz edemeyeceğini söyledim. Jandarmaların arasından bana saldırmaya çalıştı. Oğlum Ahmet Kotan beni koruma amaçlı hareket edince de duruşma salonu dışındaki anne- babası içeri girip, oğlumu boğazını sıkarak darbettiler. Bunların raporları da var, şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz. O ne kadar yalan söylese de adaletten kurtulamayacağına inanıyoruz. Olayı tasarlayarak, planlı bir şekilde gerçekleştirmiş."

Zanlının önceki ifadelerinde olayda kullandığı tüfeği 1,5 yıl önce internetten satın aldığını söylediğini ancak daha sonra 2 gün önce aldığını itiraf ettiğini kaydeden baba, "İki gün işyerinde tutuyor. Olay günü otomobiline koyuyor. Av merakından dolayı tüfeği temin ettiğini söylüyor. Şimdiye kadar ne ava gittiği ne de domuz avladığı görülmüştür" dedi.

'BAŞKA MERVE'LER VE EKİM'LER ÖLMESİN'

Gerekli cezanın verilmesini istediklerini ifade eden Kotan, "Hazırlanan iddianameye göre iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyor. İnşallah yaptığı yanına kalmayacak. Adaletin tecelli etmesi ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması, başka Merve'ler ile başka Ekim'lerin ölmemesi için, başka baba, annelerin evlat acısı yaşamaması için ciddi bir çalışmamız var. Kötülükleri bitirmek ancak iyilikleri çoğaltmakla mümkün. Bizler iyilik ve iyi insanları çoğaltıp, bir araya getirerek, organize edip birlikte ses çıkarabilirsek bu kötülükler azalacaktır. Biz bu kötülüklerin bitmesi taraftarıyız. Herhangi evli, nişanlı olmayan bir insanın 'namus cinayeti işledim' deme lüksüne sahip olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

'TAM BİR HAYVANSEVERDİ'

Kızının çok merhametli biri olduğuna vurgu yapan Kotan, "Kızım liseyi tamamladı. Geçen yıl üniversite sınavına girdi. İstediği yer olmadı. Ek tercihlerden birini yapmayı düşünüyordu ama nasip olmadı. Sanata düşkündü. Aynı zamanda hayvan severdi. Sokakta bulduğu yaralı bir kediyi iyileştirdi. Kedi halen evimizde. Merhametli bir insandı, haksızlığa hiç tahammül edemezdi. Katil zamanında işlemiş olduğu suçlardan dolayı cezaevine alınmış olsaydı, bugün bunlar gerçekleşmeyecekti. Neden böyle olmuş onu da bilemiyoruz. Hak ettiği cezayı inşallah alır" dedi.