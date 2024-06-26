Çifte acı: Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu | Son dakika haberleri

Çifte acı: Oğlunu kurtarmak isterken o da boğuldu | Son dakika haberleri

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalındaki gölette facia yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu öne sürülen 16 yaşındaki Emirhan Çakır serinlemek için akşam saatlerinde suya girdi.

İKİSİ DE KAYBOLDU Oğlundan haber alamayan anne Gülnar Çakır çocuğunun gölete girdiğini öğrendi. Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne de gölette kayboldu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. REKLAM Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğlunu bulmak için çalıştı.

SABAHA KARŞI CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU Sabaha karşı anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.