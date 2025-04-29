Çiftçilere kuraklığa dayanıklı tohum dağıtıldı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Pehlivanköy ilçesinde kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtım programına katıldı.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, iklim değişikliğine karşı üreticilerin artık alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

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Sorgum sudan otunun kuraklığa dayanıklı bir ürün olduğunu ifade eden Karaca, bu konuda çalışmaların arttırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olmak üzere 15 çiftçiye 350 kilogram tohum teslim edildi.