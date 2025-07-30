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        Haberler Bilgi Yaşam Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları: Cici Babam ne zaman çekildi?

        Cici Babam filmi beyaz perdenin ardından 30 Temmuz Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, annelerinin evlenmesine karşı çıkan üç kardeşin başından geçen olayları konu almaktadır. Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey'in kaleme aldığı, filmin yönetmenliğini Meltem Bozoflu Gölebeyi üstlenmektedir. Peki, 'Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:35
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        • 1

          Başrollerini; Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın paylaştığı Cici Babam filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren film, birbirinden renkli karakterleri aşkı ve aile olmayı kendilerince yöntemlerle, güldürerek öğretiyor. Peki, Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

          Onur Atilla

          Özgün Aydın

          Mahir İpek

          Onur Buldu

          Uğur Bilgin

          Derya Karadaş

          Arif Erkin Güzelbeyoğlu

          Aslı İnandık

          Alper Kul

          Yasemin Çonka

          Meltem Yılmazkaya

          Burak Topaloğlu

          İrem Sak

          Defne Yalnız

          Kuvvet Yurdakul

          Ayhan Sicimoğlu

          Kayhan Yıldızoğlu

        • 3

          CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?

          Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...

        • 4

          CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

          Cici Babam filminin çekimlerinin büyük bölümü Köyceğiz'de ve Muğla'nın farklı yerlerinde gerçekleştirildi.

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