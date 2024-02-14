'Çiçekçi Sokağı' Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde

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“Çiçekçi Sokağı”, 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un beşinci prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşuyor. Kosta Kortidis’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Akın Kaplan’ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği “Çiçekçi Sokağı”nda Kortidis ve Kaplan’la birlikte Wilma Elles, Alp Balkan, İlkay Özşen, Dilara Tabak, Ali Alkın Aydın ve Pari Mayıs rol alıyor. Oyunun şarkı sözleri Kosta Kortidis’in, besteleri Altuğ Akınsel’in, koreografisi ise Alkış Peker ve Alper Akalın’ın imzasını taşıyor.

Bir önceki yüzyılın başlarında Pera’da vuku bulmuş, gazete sayfalarına kaydolmuş kanlı bir hadise… Aşk, tutku, entrika, intikam çemberinde iki perdelik bir hayal ya da perdesiz bir hakikat… Sekiz milletin etrafta dokuz lisan konuştuğu Cadde-i Kebir’in en müstesna sokağının, Çiçekçi’nin, güzeller güzeli, iyi yürekli Despina’nın, yakışıklı ve gizemli Vasilis’in, kalbi kara Periklis’in, bilge meyhaneci Zafiris’in, Pera’nın beyaz eldivenli efendisi Şık Manol’ün ve kahve fincanında hakikati gören Türkan’ın hikâyesi bu. Gün yüzüne çıkan sırların ışığında bir adalet, bir cinayet, bir kadın hikâyesi…

24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek iki perdelik “Çiçekçi Sokağı” için biletler, biletinal.com ve Biletix'ten temin edilebilir.