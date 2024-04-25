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        Haberler Dünya Çiçeği burnunda NATO üyesi İsveç: Letonya'ya asker göndereceğiz

        Çiçeği burnunda NATO üyesi İsveç: Letonya'ya asker göndereceğiz

        Komşusu Finlandiya ile üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yapan İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'ya resmen katıldı. İsveç böylece İttifak'ın 32. üyesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:19
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        İsveç, Letonya'ya asker gönderiyor
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        İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) entegrasyonunu bugün tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini bildirdi.

        Kristersson, yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.

        İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #isveç
        #Nato
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