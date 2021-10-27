Süper Lig’de ezeli rakibi Beşiktaş’a 2-1 kaybeden Galatasaray’da yaşanan penaltı krizinin yankıları sürüyor. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında “Bizim penaltıcımız Alex. Kendisine ‘Neden bu tarafa doğru geliyorsun?’ dedim. Mostafa almış ‘ben atacağım’ demiş... Geçen sefer çok riskli bir maçta ben atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada Cicaldau’ya bırakması lazımdı. Sağlık olsun ne yapalım. Ama oraya ne yazılmışsa; kim hangi görevdeyse onu yapması lazım” ifadelerini kullanarak Mohamed’e göndermede bulunmuştu. Ancak İmparator’un sadece Mısırlı golcüye değil Alexandru Cicaldau’ya da sitem ettiği öğrenildi. Derbinin ilk golünü atan Cicaldau’ya çok güvenen Terim, oyuncusunun saha içinde arkadaşlarına liderlik etmesini istiyor. Ancak 24 yaşındaki orta sahanın penaltı öncesi Mohamed’e engel olup topu almaması, hocasını neredeyse Mohamed kadar kızdırdı. Takımındaki lider oyuncu eksikliği bilen tecrübeli teknik adam, bu sezon kimseye vermediği 10 numaralı formayı gelecek yıl Cicaldau’nun sırtında görmek istiyor.
“HERKES GÖREVİNİ BİLSİN”
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası dünkü antrenmanda teknik direktör Fatih Terim oyuncularına uyarılarda bulundu. Maçın ardından söylediklerini oyuncularına karşı da ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Bu bir takım oyunu ama herkesin farklı görevleri var. Herkes görevini bilsin” ifadelerini kullandığı kaydedildi.
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