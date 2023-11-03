Ciaran Fırtınası Avrupa'ya vurdu

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Avrupa üzerine ulaşan Ciaran Fırtınası, pek çok ülkede hayatı olumsuz etkiliyor.

Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yoğun sağanak ve sel uyarıları yapılıyor.

FRANSA Fransa'da etkisini sürdüren Ciaran Fırtınası, ulaşımda aksamalara ve elektrik kesintilerine yol açıyor. Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeybatı ve batı şeridindeki bölgelerde teyakkuz hali sürüyor. 30 bölgede alarm seviyesi "turuncuya", Manche, Cotes-d'Armor ve Finistere bölgelerinde "kırmızıya" çıkarıldı. REKLAM Fırtınanın en çok etkilediği bölgelerden Finistere'de, kara yolları trafiğe kapatıldı. Manche ve Cotes-d'Armor'da da araç sürücülerine "yola çıkmamaları" tavsiye edildi. Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Aisne bölgesinde bir yük kamyonu şoförünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

BELÇİKA Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek Belçikayı sabahtan itibaren etkisi altına alan fırtına nedeniyle ülkenin batısında "turuncu", diğer yerlerinde "sarı" alarm verildiğini açıkladı. Belçika'nın okyanusa yakın batı bölümünde, fırtınanın saatteki hızının 120 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Ülke genelinde çatıların uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara karşı halka uyarı yapıldı. Belçika'nın batısındaki Bruges kenti ile okyanus kıyısı bölgesi arasındaki tren seferleri iptal edildi. Diğer kısımlardaki tren seferlerinde de aksamalar bekleniyor. Sefer yapacak trenlerin hızları da düşürülecek. REKLAM Brüksel ile Londra arasındaki Eurostar treninin gün içindeki seferleri de iptal edildi. Ülkede hava ulaşımında da aksaklıklar bekleniyor. Brüksel Havalimanı yetkilileri, öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkisinin artmasıyla bazı seferlerin iptal edilebileceğini duyurdu ve yolcuların önlem almalarını tavsiye etti.

İSPANYA "Ciaran" adı verilen, Atlantik Okyanusu üzerinden gelen fırtınanın etkisiyle oluşan şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı çok sayıda ağacın devrildiği, ülkenin kuzey bölgelerindeki Sivil Koruma ekiplerinin 1500'den fazla olaya müdahale ettiği bildirildi. "Kırmızı alarm" verilen ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya bölgesinde rüzgarın saatteki hızının 165 kilometreye ve denizdeki dalgaların da 9 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Galiçya Acil Yardım kurumundan verilen bilgilerde, bölgede dün akşamdan bu yana 334 ağaç, 65 reklam panosu ve trafik işareti, 45 direk ve kablo devrilmesi olayının tespit edildiği, bazı yerlerde evlerin de zarar gördüğü kaydedildi. Rüzgarın hızının saatte 155 kilometreye çıktığı kuzeydoğudaki Bask bölgesinde de itfaiyenin, devrilen ağaçlardan ve reklam panolarından dolayı 400 yere müdahale ettiği aktarıldı. REKLAM

HOLLANDA Hollanda'da etkisini sürdüren Ciaran Fırtınası nedeniyle üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Hollanda Limburg Polisinin X'ten yaptığı açıklamada, kuvvetli fırtına sebebiyle Venray'da üzerine ağaç devrilen 59 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, tedbir amaçlı sokağın ulaşıma kapatıldığı kaydedildi. Hollanda Meteoroloji Enstitüsünden (KNMI) yapılan açıklamada, Ciaran Fırtınası nedeniyle ülkenin büyük bölümü için alarm seviyesinin "turuncu"ya çıkarıldığı ve mümkün olduğunda evden çıkılmamasının tavsiye edildiği bildirildi. Kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberlerde, ülkenin birçok noktasında araçların ve yayaların üzerine ağaçların devrildiği aktarılırken, bazı okulların uzaktan eğitime geçtiği ifade edildi. REKLAM Ülkenin birçok bölgesinde etkili Ciaran Fırtınası nedeniyle Schiphol, Rotterdam ve Eindhoven havalimanlarındaki çok sayıda uçuş iptal edilirken, devlet demir yolları NS'nin tren seferlerinde aksama yaşandı. Fırtına deniz ulaşımını da etkilerken, Rotterdam limanının bazı bölümlerinin de kapatıldığı aktarıldı. Prorail Demiryolları Firmasının X'teki paylaşımında, Haelen kasabasında bir trenin devrilen bir ağaca çarptığı belirtildi. NS'nin X'teki paylaşımında, çok sayıda tren seferleri iptal edilirken rayların üzerine devrilen ağaçlar sebebiyle bazı güzergahlarda seferlerin bir süre yapılamadığı kaydedildi. Amsterdam'ın birçok bölgesinde etkili olan fırtınada kopan ağaç dalları yollara savrulurken, Amsterdam Belediyesi, parkların ve ormanlık alanların kullanılmamasını istedi. KNMI'den geç saatlerde yapılan açıklamada ise kuvvetli fırtınanın etkisinin azaldığı ve ülkenin birçok bölgesinde alarm durumunun "turuncu"dan "sarı"ya indirildiği duyuruldu.

İTALYA REKLAM İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Batı Avrupa'yı etkisi altına alan Ciaran fırtınasının öncü etkileri İtalya'da da görülmeye başladı. Ülkede her geçen gün artan yağışlı ve fırtınalı hava, özellikle kuzeydeki Veneto ve Toskana bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana bölgesinde Prato'ya bağlı Montemurlo beldesinde 85 yaşındaki bir kişi, evinin zemin katında tamamen sular altında kalmış odada ölü bulundu. Kurtarma ekipleri, yaşlı adamın üst kata çıkamadığı için sel sularında boğulduğunu öne sürdü. Veneto bölgesinde de 1 kişinin kaybolduğu bildirilen haberde, Toskana bölgesine dün 3 saat içinde 200 milimetre yağış düştüğü belirtildi. Haberde, Prato'da Bisenzio Nehri'nin yer yer taştığı, bazı mevkilerde ise taşma seviyesine çok yaklaştığı, bu nedenle nehir kenarındaki evlerde oturan ailelerin tahliye edildiği ifade edildi. Toskana bölgesinin, ülkede halihazırda en çok taşkın ve sel ihbarı yapılan bölge olduğu kaydedilen haberde ayrıca, kuzeydeki Lombardiya bölgesinde de Como Gölü'nde su seviyesinin yükseldiği ve taşma seviyesine geldiği aktarıldı. İtalyan İtfaiyesi, "X" platformundan yaptığı paylaşımlarda, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış sebebiyle Toskana bölgesinde Floransa, Pistoia, Pisa ve Prato kentlerinde ağaç devrilmesi, yolların sular altında kalması gibi etkenlerden otomobillerinde mahsur kalan pek çok kişinin kurtarılmasına yardımcı olunduğunu bildirdi. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.