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        Haberler Dünyadan 'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a İngiliz Şövalyeliği verilecek

        'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a İngiliz Şövalyeliği verilecek

        Oscar ödüllü 'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, İngiliz hükümetinden şövalyelik unvanı almaya hazırlanırken, eşi Emma Thomas ise 'Hanımefendi' ünvanıyla onurlandırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:21
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        • 1

          İngiliz hükümeti, 'Oppenheimer' ile Oscar kazanan Christopher Nolan'ı film endüstrisine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı şövalye ünvanıyla onurlandıracak.

        • 2

          Christopher Nolan'ın onur törenine eşi Emma Thomas da katılacak ve kendisine Britanya'da şövalyeliğin kadın eşdeğeri olan 'Hanımefendi' ünvanı verilecek.

        • 3

          'Oppenheimer', 7 dalda Oscar kazandı. Christopher Nolan'ın ünlü filmografisi arasında 'Interstellar', 'Inception', 'Dunkirk' ve 'Batman' üçlemesi gibi ünlü filmler yer alıyor.

          Fotoğraflar: Avalon

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