'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan'a İngiliz Şövalyeliği verilecek
Oscar ödüllü 'Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan, İngiliz hükümetinden şövalyelik unvanı almaya hazırlanırken, eşi Emma Thomas ise 'Hanımefendi' ünvanıyla onurlandırılacak
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İngiliz hükümeti, 'Oppenheimer' ile Oscar kazanan Christopher Nolan'ı film endüstrisine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı şövalye ünvanıyla onurlandıracak.
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Christopher Nolan'ın onur törenine eşi Emma Thomas da katılacak ve kendisine Britanya'da şövalyeliğin kadın eşdeğeri olan 'Hanımefendi' ünvanı verilecek.
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'Oppenheimer', 7 dalda Oscar kazandı. Christopher Nolan'ın ünlü filmografisi arasında 'Interstellar', 'Inception', 'Dunkirk' ve 'Batman' üçlemesi gibi ünlü filmler yer alıyor.
Fotoğraflar: Avalon
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