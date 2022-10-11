Yıllar sonra bir araya geldiler

80'li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinin 'Marty McFly' ile 'Doktor Emmett Brown'u olan Michael J. Fox ile Christopher Lloyd 32 yıl sonra buluştu.
YILLAR SONRA BİR ARADALAR
Christopher Lloyd ile Michael J. Fox, yıllar sonra New York'ta düzenlenen 'Comic Con Festivali'nde panele katıldı. Lloyd ile Fox, en son 1990'da çekilen 'Geleceğe Dönüş III'te rol almışlardı. İkili, hayranlarını selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.
HASTALIĞI İLERLEDİ
1991'de Parkinson teşhisi konan Fox'un, hastalığının vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği de görüldü. Michael J. Fox'un, hastalığının aşamasının ilerlemesinden dolayı hareketlerindeki yavaşlık dikkat çekti.
"ONUNLA ÇALIŞMAK EĞLENCELİYDİ"
Michael J. Fox, 'Geleceğe Dönüş' serisi hakkında konuştuğu panelde, "Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı. Onunla çalışmak eğlenceliydi" dedi. Fox, bunun nedenini de ünlü aktörün "bir dahi olmasına" bağladı.
Ünlü aktör, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti.
FİLM FENOMEN OLDU
1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki 'Geleceğe Dönüş', gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat yaptı.
Çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olan 'Geleceğe Dönüş'te bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor.
Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çekiyor. Genç, anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorunda kalıyor.
"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM!"
Öte yandan Parkinson hastalığıyla 30 yıldır savaşan Michael J. Fox, hastalığıyla ilgili konuşmuştu.
Ünlü aktör, "Parkinson’dan kurtulup kurtulamayacağımı sorduklarında, ’60 yaşındayım ve bilim zor’ diyorum. Yani hayır... Ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok; ölümden hiç korkmuyorum" demişti.
Fox, ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU
Dört çocuk babasına olan Kanadalı aktöre, 1991 yılında yani 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.
PARKİNSON HAKKINDA
Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve akıcılığından sorumludur.
Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir.
Fotoğraflar: AP, Reuters
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!