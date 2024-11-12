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        Haberler Dünyadan Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın üçüncü çocuğu doğdu: Arnold Schwarzenegger'e yeni torun geldi - magazin haberleri

        Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın üçüncü çocuğu doğdu

        Arnold Schwarzenegger'in yazar kızı Katherine Schwarzenegger ile ünlü oyuncu Chris Pratt, Ford adını verdikleri üçüncü çocuklarını kucağına aldı. Pratt'in önceki ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:11
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        Üçüncü çocukları oldu
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        Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, yeni bebek heyecanı yaşıyor. 45 yaşındaki 'Galaksinin Koruyucuları' filmi yıldızı Pratt ile 34 yaşındaki yazar Katherine Schwarzenegger'in üçüncü çocuğu dünyaya geldi. Önceki ilişkisinden bir çocuğu olan Chris Pratt, dördüncü kez babalık duygusunu tattı.

        Arnold Schwarzenegger'in de yeni torunu olan erkek bebeğin 8 Kasım'da dünyaya geldiği ve bebeğe Ford Fitzgerald adının verildiği öğrenildi.

        Ortak açıklama yapan Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger; "Oğlumuz Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt'in doğumunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anne ve bebeğin durumu iyi. Ford'un kardeşleri onun gelişinden dolayı heyecanlı. Çok mutlu ve minnettar hissediyoruz" mesajını paylaştı.

        Ünlü çiftin Lyla (4) ve Eloise (2) adlarında iki kızı bulunuyor. Chris Pratt'in ise eski eşi Anna Faris'ten 11 yaşında Jack adında bir oğlu daha var.

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