"ÇOCUKLARIMDA VE KARIMLA BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM"



Hemsworth, bu haberi almasının üzerine bir süre oyunculuğa ara vermek istediğini belirtti. Aktör "Limitless’ın çekimlerini bitirdik, kontratım olan diğer işleri de tamamladım. Bu haberle birlikte de bende bir ara verme dürtüsü belirdi. Artık eve gidip çocuklarımla ve karımla olmak istiyorum." dedi.