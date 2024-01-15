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        Haberler Dünyadan Chris Evans ile Alba Baptista aşka geldi - Magazin haberleri

        Chris Evans ile Alba Baptista aşka geldi

        2023'ün Eylül ayında evlendiklerini ilan eden Chris Evans ile Alba Baptista, geçtiğimiz hafta sonu çıktıkları gece gezmesinde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:01
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        • 1

          Oyuncu Chris Evans ile meslektaşı Alba Baptista, sessiz sedasız bir şekilde evlendiklerini 2023'ün Eylül ayında ilan etmişti.

          Chris Evans ile Alba Baptista, sadece çok yakın arkadaşlarının ve ailelerin katıldığı gizli bir törenle Chris Evans’ın memleketi Massachusetts’te nikâh masasına oturdu. Çift, Alba Baptista’nın memleketi Portekiz’de de küçük bir tören düzenledi.

        • 2

          Chris Evans ile Alba Baptista, her ne kadar birlikte ilk kez 2022'de görüntülense de ikilinin 2021'in sonlarından beri birlikte olduğu söyleniyor.

        • 3

          Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Chris Evans ile Alba Baptista, Los Angeles'ta çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi. Çifte yemekte ünlü oyuncu Adrien Brody ve kız arkadaşı Georgina Chapman da eşlik etti.

        • 4

          TÜM GECE EL ELE VE DUDAK DUDAĞA

          Chris Evans ve Alba Baptista yemeğe gelirken de mekândan ayrılırken de el eleydi ve birbirlerinden bir an bile ayrılmadılar. Romantik anlar yaşayan çiçeği burnunda evli çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

          Fotoğraflar: Shutterstock, Mega, Avalon, Bacgrid USA

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