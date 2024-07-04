CHP’den sığınmacılar için "kapalı nüfus sayımı" çağrısı hazırlığı
CHP'de dün gerçekleşen MYK toplantısında sığınmacılar konusu ele alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sığınmacı sayısının belirlenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağını da kapsayacak şekilde "kapalı nüfus sayımı" için çağrıda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’deki sığınmacı sayısının tam olarak netleştirilebilmesi için, hükümete sokağa çıkma yasağını da kapsayacak şekilde kapalı nüfus sayımı yapılması çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı. CHP MYK toplantısının ana gündemini Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaşanan sorunlar oluşturdu.
MYK’da Kayseri’de Suriyeli bir sığınmacının küçük bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla başlayan ve başka kentlere de sıçrayan olaylar masaya yatırılırken, sığınmacı sorununun milli güvenlik meselesi haline geldiği vurgulandı.
CHP MYK'DA SIĞINMACI SUNUMU
Edinilen bilgiye göre toplantıda CHP’nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sığınmacı sorunu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kayseri’deki olaylarla ilgili de Genel Başkan Özgür Özel’e detaylı bilgi verilirken, CHP’nin üzerinde çalıştığı “Suriye dosyası” da masaya yatırıldı.
Yankı Bağcıoğlu ile Murat Bakan, sığınmacı sayısının tam olarak ortaya konabilmesi amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi, sokağa çıkma yasağının uygulanarak kapalı nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti. Her iki isim de ancak bu şekilde gerçek sayının ortaya konabileceğini belirtirken, hangi ilde ne kadar sığınmacının bulunduğunun da ortaya konulması gerektiğini ifade etti.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öneriyi gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde bu konuyu dile getireceği hükümete de çağrıda bulunabileceği kaydedildi.
394 İSİM DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ
MYK'da ele alınan başlıklardan biri de 31 Mart seçimleri öncesinde genel merkezle görüş ayrılığı yaşayıp parti aleyhine çalışan isimlerdi. Genel Başkan Özgür Özel parti aleyhine çalıştığı kanıtlananların partiden uzaklaştırılacağını ve müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etmişti. Teşkilatlar da bu yönde bir çalışma gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz haftalarda merkez yönetim kuruluna 1819 dosya geldi. Ancak bunlardan bazılarının üyelikten istifa ettiği bazılarının ise delillere dayanmadığı anlaşıldı. Daha sonra sayı altı yüze düştü, son yapılan değerlendirmede ise rakam 394’e indi.
DOSYALAR İL DİSİPLİN KURULLARINA GÖNDERİLDİ
MYK 394 ismin dosyasının il disiplin kurullarına gönderilmesine karar verdi. Bu isimlerden bazıları parti aleyhine çalışmak bazıları ise üyelikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. İki hafta önce gerçekleştirilen MYK toplantısında on kişinin ise kesin ihraç istemiyle il disiplin kurullarına gönderildi belirtildi.