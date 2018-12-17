CHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde 21 büyükşehir için mutabakata vardı. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık'ta, Parti Meclisi'ni toplayacak. 21 büyükşehrin büyük çoğunluğunun da aralarında olması beklenen toplantıda, yaklaşık 400 aday açıklanacak.

CHP ile İYİ Parti 21 büyükşehrin ardından, o kentlerin ilçeleri için çalışma başlattı. Kurmaylar hafta sonu ilk kez bir araya gelerek, verileri değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin elinde olan belediyelerde, güçlü parti desteklenecek, bu kapsamda Ankara'da ilçelerde büyük çoğunluğun İYİ Parti'ye bırakılabileceği belirtiliyor. Ayrıca CHP açısından risk taşımayan Çankaya, Beşiktaş, Karşıyaka, Şişli gibi ilçelerde de İYİ Parti'nin yarışa girebileceği öğrenildi. Ancak bu başlık altında, Belediye Meclisi üyelikleri ayrıca değerlendirilecek. Bir partinin diğerinden 3-4 kat fazla oy aldığı ilçelerde, Belediye Meclisi üyeliği için fazla oy alan partinin listesine, az alan partiden isimler de yazılabilir.

KRİTİK PARTİ MECLİSİ YARIN

CHP - İYİ Parti işbirliğinde gözler büyükşehirlerde adaylara çevrildi. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor. O illerin başında ise İstanbul geliyor. İşbirliği sürecinde mutabakata varılmasının hemen ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'nin elinde olan 6 büyükşehirde, mevcut belediye başkanları ile yola devam kararı alınmıştı. Bununla birlikte Antalya'da, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aday yapılması bekleniyor. Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa için ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in adaylığı konuşuluyor.

ANKARA VE İZMİR YENİ YILDA

Ankara için en güçlü aday hala Mansur Yavaş. CHP'nin Yavaş için anket çalışması yapıldığı öğrenildi. İYİ Parti'nin de desteğini alan Mansur Yavaş'ın aday yapılmaması halinde, bir diğer seçenek de Cengiz Topel Yıldırım.

İzmir'de ise üç ihtimalli bir süreç var. Adayın Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ya da Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'den biri olması bekleniyor.

İşbirliği yapılan kentlerin ilçe adaylarının da yeni yılda açıklanacağı belirtiliyor.