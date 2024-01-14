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        Haberler Gündem CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

        CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz trafik kazası geçirdi

        Sinop'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve 3 kişi hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:28 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:28
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        CHP Sinop Milletvekili kaza geçirdi
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        Milletvekili Karadeniz idaresindeki otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde aynı yönde seyreden S.A’nın kullandığı minibüsle çarpıştı.

        Kazada Karadeniz ile CHP Antalya eski Milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Karadeniz ve diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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        #BARIŞ KARADENİZ
        #Sinop
        #haberler
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