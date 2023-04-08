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CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu

CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu. Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı

Giriş: 08.04.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu! Karar Resmi Gazete'de
AA

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

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