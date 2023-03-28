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CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu

CHP'li Okan Konuralp'in milletvekili adayı olmasından dolayı, boşalan RTÜK üyeliğine Tuncay Keser aday gösterildi. Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak

Giriş: 28.03.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'nin yeni RTÜK üyesi Tuncay Keser oldu
CHP'nin yeni RTÜK üyesi belli oldu
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CHP'nin RTÜK üyesi Okan Konuralp'in milletvekilliği adaylığı için istifa etmesinin ardından Konuralp'in yerine gelecek isim belli oldu. O isim uzun süredir CHP'nin Meclis Grup Danışmanlığı görevinde bulunan Tuncay Keser oldu.

Keser için CHP Meclis grubu gerekli yazıyı hazırladı ve Meclis başkanlığına sundu. Seçimin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Seçilmesi halinde Tuncay Keser iki yıl görev yapacak. RTÜK'e CHP kontenjanından daha önce seçilen ve görevini sürdüren bir diğer isim ise İlhan Taşçı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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