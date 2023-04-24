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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yozgat'ta trafik kazası geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazada hafif yaralanan Karasu, hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 24.04.2023 - 01:28 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Milletvekili Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi
CHP Milletvekili Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi
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AA

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'dan Sivas'a giden Cengiz Kınaş yönetimindeki minibüs, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında refüje çarptı.

AA'nın haberine göre kazada yaralanan sürücü Kınaş ile araçtaki Milletvekili Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu'yu hastanede ziyaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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