CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan evlendi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile haber spikeri Mehtap Özkan, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle evlendi. Törene, çiftin yakın çevresi katıldı.