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        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özel doğu turuna çıkıyor: Diyarbakır'da birlik mesajı verecek | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özel doğu turuna çıkıyor: Diyarbakır'da birlik mesajı verecek

        Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı pazartesi günü ziyaret edecek, salı günü ise 6 günlük bir doğu turuna çıkacak. Diyarbakır ile tura başlayan Özel, sonrasında Mardin ve Van'a da uğrayacak, DEM Parti'li belediye eş başkanlarıyla görüşecek. Özel'in özellikle Diyarbakır'da barış ve birlik mesajları verip kayyum uygulamasına tepki göstereceği belirtiliyor.

        Giriş: 17.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:07
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        Özel, Ahmet Türk ile görüşecek
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        Normalleşme ve olası çözüm süreci tartışmaları siyasetin gündeminden düşmüyor. Tartışmalar sürerken CHP Lideri Özgür Özel, pazartesi günü Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

        CHP LİDERİ ÖZEL'İN İLK DURAĞI DİYARBAKIR

        Ardından MYK Toplantısını gerçekleştirecek olan Özel, salı günü grup toplantısını yapıp 6 gün sürecek olan doğu turuna çıkacak. Özel'in ilk durağı Diyarbakır olacak. Çarşamba günü valiliğe gidecek olan Özel, STK ve esnaf buluşmasının yanı sıra DEM Parti'li Belediye Başkanlarını Serra Bucak ve Doğan Hatun'u ziyaret edecek. Diyarbakır’da birlik, beraberlik ve barış mesajları vermesi beklenen Özel'in CHP'nin Kürt sorununa yaklaşımına dair de önemli açıklamalar yapacağı kaydediliyor. Ayrıca Özel’in, kayyum uygulamalarına da sert tepki göstereceği belirtiliyor.

        BATMAN, MARDİN, ŞIRNAK, HAKKARİ VE VAN’I ZİYARET EDECEK

        Özel ardından sırasıyla Batman Mardin Şırnak Hakkari ve Van’a gidecek. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir ve Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile buluşacak. Mardin ve Hakkari'de CHP'ye toplu katılım törenleri de gerçekleştirilecek. 27 Ekim pazar akşamı CHP lideri yeniden Ankara’ya dönecek.

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        #Son dakika haberler
        #CHP
        #Özgür Özel
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