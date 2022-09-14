Kılıçdaroğlu ve Akşener Ankara'da buluştu

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demiştir. Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşmasına katıldı.

Konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları gerçekten ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Onların engellendiğini, büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum. Ama şunu söylüyorum belediye başkanı arkadaşlarıma, 'Şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşmak ve halka hizmet etmek.' Onu yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşması öncesi izlediği tanıtım filminde bir çiftçinin sıvı gübre dağıtımı sırasında "Şimdiye kadar görülmemiş bir şey" dediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi, Allah nasip eder, ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye'ye de bütün dünyaya da göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi, Türkiye'yi büyütmek için, Türkiye'yi kalkındırmak için, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı birlikte göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Geçmişte Ankara'nın caddelerine, sokaklarına ağaç dikmek için ağacı yurt dışından ithal ettiler. Akıl var, mantık var, ormanlarımız var, ağaçlarımız var, fidelerimiz var, bunlar dışarıdan niye gelir. Şimdi bunları bizim çiftçilerimiz üretiyorlar, onlardan satın alınıyor ve herkes kazanıyor. Mansur başkan da kazanıyor, üretici de kazanıyor, çiftçi de kazanıyor, ailesi de kazanıyor. Gelir elde ediyorlar. Daha iyi bir hayat standardı yakalıyorlar. Dolayısıyla mutlu bir tabloyu ortaya koyuyorlar. Bundan emin olmanızı isterim."

Hollanda'yı örnek gösteren Kılıçdaroğlu, bu ülkenin topraklarının Konya'dan küçük olduğunu, ancak yıllık tarım ürünü ihracatının 180 milyar doların üstüne çıktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "180 milyar doların üstünde tarım ürünü ihraç eder ama devasa Türkiye Cumhuriyeti devleti 18-20 milyar dolarlık ancak ihracat yapıyor. O zaman soru şu, bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor? Niye çiftçiyi toprağa küstürdük? Çiftçinin hakkını, alın terini niye teslim etmedik? Neden aracılara çiftçinin alın terini bir anlamda kurban ettik?" sorularını yöneltti.

Bütün bunları aşmanın mümkün olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, oy verir, vermez, o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu o kişiye hizmet götürmek zorundadır. Sorununu çözmek zorundadır. Var olan sorunu çözdükten sonra onu kucaklamak, onu dinlemek zorundadır. Dolayısıyla yeni bir iklime yeni bir anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var. Hüdayda oynandı burada. Hüdayda'nın başındaki müzik hüzün doludur. Ciğerinizde böyle bam teli çalar, ama arkasından bir sevinç vardır ve bir oyun havası vardır. Dolayısıyla Hüdayda'yı hep Milli Kurtuluş Savaşı sürecindeki düzene bağlarım, o heyecana bağlarım, başlangıçta kaygılar vardı, hüzünler vardı, ama daha sonra Milli Kurtuluş Savaşı ve bağımsız bir Türkiye vardı. Dolayısıyla 'Hüdayda' deyince hep böyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akışı geçer gözlerimin önünde. Ben bütün kardeşlerime, üretici kardeşlerime, alın teri döken kardeşlerime, özellikle çiftçiler, balıkçılar, üreticiler hepinize... Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demiştir. Biz yeniden köylüyü bu milletin efendisi yapmaya kararlıyız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kırsal kalkınma projeleri kapsamında Ankaralı çiftçilere sağladıkları destekleri anlattı.

Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 yılda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar neticesinde sadece buğdayda 2022 yılında, 25 ilçemizde, 11 bin 564 çiftçimiz 1 milyar 277 milyon lira gelir etti. Yine sadece arpada, 2022 yılında 6 bin 331 çiftçimizin geliri toplam 248 milyon lirayı aştı. Buğdayda 470 bin dönümlük, arpada ise 120 bin dönümlük alanda toplam 590 bin dönümde tahıl üretimini desteklemiş olduk. 4'üncü yılın sonunda, sulama sahamızı genişleterek, sadece arpa ve buğdayda yaklaşık 90 bin dönüm alanda 2,5 kat gelir artışı sağlayacağız. Yekun olarak ele alırsak, Ankaralı üreticiler bitkisel üretim destekleri aracılığıyla 3 milyar 475 milyon lira, hayvancılık destekleri aracılığıyla 24 milyon 722 bin lira, tarımsal sulama ve altyapı destekleri aracılığıyla 740 milyon lira gelir elde etti. Sözleşmeli çiçekçilik modeli sonucunda üreticilerimizin sağladığı 26 milyon 415 bin liralık gelir ile Başkent Marketler aracılığıyla kooperatiflerimizden alınan 180 milyon liralık alımı bu rakama eklediğimizde, büyük bir mutlulukla söylüyorum ki, 3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağladık."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener otele gelişlerinde ise ücretsiz suni tohumlama sonucu doğan "Nazlı", "Bahar" ve "Veli" adı verilen buzağılara biberonla süt içirdiler.