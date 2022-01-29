Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı" dedi.

CHP lideri, "Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!" ifadelerini kullandı.