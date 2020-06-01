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CHP MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Önce tüm üyeler kendi alanlarıyla ilgili çalışmalardan bahsetti, değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda erken seçim tartışmaları da değerlendirdi. Seçim tarihinin 2023 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, seçim tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Cumhur İttifakı ortağı MHP'ni ortaklığı bozarak değiştirebileceğini söyledi.

Kurmaylarına, "Siz çalışmalarınıza devam edin. Seçim 2023 veya daha erken bir tarihte olur. Biz mücadelemizi kararlılıkla sürekli büyüterek devam ettireceğiz. " dedi.

"VATANDAŞIN SORUNLARINI DİLE GETİRİRKEN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısındaki değerlendirmelerinde vatandaşların sorunlarına geniş yer ayırdı.

Sadece eleştirinin yeterli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın sorunlarını dile getirirken çözüm üreteceğiz. Sadece sorun tespiti değil çözüm yollarını mutlaka aktarmalı vatandaşın yanında olmalıyız." dedi.