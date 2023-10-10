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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:

"İster markete gidin ister bakkala gidin, nereye giderseniz ekonominin canınızı yaktığını görüyorsunuz. Türk Lirası'nın hiçbir değeri kalmadı. Türkiye borç para buldu diye sevinen bir ülke durumuna geldi. Gidiyorsunuz Körfez ülkelerine ama para bulamıyorsunuz.

Türkiye'de gıda fiyatları yüzde 70 oranında yükseldi. Bu süre içinde enflasyon yüzde 65.5 oldu. Pancarı ekmeyin şekeri nasıl olsa dışarıdan alıyoruz diyorlar. 34 yıl sonra Türkiye şekeri dışarıdan alır hale geldi. Hayat pahalılığı her eve yansıyınca öğrencilere de yansıyor. 21 yıldır öğrencilerin barınma sorununu çözemiyorlar.

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Üniversiteye giden evladını aileler nasıl destekleyecek? Üniversitede yemek fiyatlarını protesto eden öğrenciler, polislerimizle karşı karşıya getiriliyorlar.

Emekliler geçinemiyorlar. En büyük banknotumuzla ancak 20 simit alabiliyorsunuz. En sonunda 5 bin lira para vereceğiz dediler ama çalışan emeklilere vermeyecek, çalışmayan emeklilere verecek. Çalışanı cezalandıran bir model inşa ettiler.

Avrupa'da emekliler yaz tatillerini dünyanın farklı yerlerinde geçirirler, bizim emeklilerimiz böyle bir olanağa sahip değillerdir. Ay'a gideceğiz dediler, markete bile gidemiyoruz. Geldiğimiz nokta budur.

Ortadoğu'da silahlar patlıyor. Bugün dünyada 138 devlet Filistin'i, devlet olarak kabul ediyor. Hak aramak başka bir şeydir. Gazze'de 2-2.5 milyon insan çok zor koşullarda yaşıyor. Dünya bu soruna hep sessiz kaldı. Hiçbir haklı dava sivillerin öldürülmesini meşru kılmaz. Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürülmesini haklı kılamaz. O mücadeleyi gölgeler.

Bu davanın, çocuklar, siviller öldürülmeden çözülmelidir. Atatürk hep şunu söyledi: Bütün devletlerle iyi ilişkileriniz olsun ama iç işlerine karışmayın. Şimdi Mısır ile barışmaya çalışıyoruz. Türkiye neden bu duruma geldi?

Önümüze bir tezkere getiriyorlar. Elbette ki terörle mücadele konusunda tezkereye destek veririz ama anlamadığım bir konu var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'ye davet edilmesi ne demek? Bahçeli'ye bir sorum var, MHP'nin genel başkanı olarak. Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun? Milliyetçiyim diyorsun, bu kardeşiniz de milliyetçi; asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz.

Terörle mücadeleyi TSK verdi, bir tane yabancı asker gelmedi. Kim bu yabancı askerler? Helikopterimiz düşürülür yabancılardan duyarız. SİHA'mız düşürülür onu da yabancılardan duyarız. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin.

Suriye'de Rusya askerlerimiz vuruldu değil mi? Erdoğan soluğu nerede aldın? Putin'in kapısında. Hem 33 askerimiz şehit olmuş, bir de kapıda bekletiyorlar seni tüm dünya izlesin diye. Ya siz milliyetçiliğin m'sini dahi bilmezsiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin milliyetçiliğini sen sorgulayamazsın. Siz milliyetçi falan değilsiniz.

Bu meclis, el kaldırıp indiren bir meclis demiştim. Milletvekili yasa teklifini sorgulamalı. Gazi ne demek vatanı için mücadele ederken yaralanan kişiye denir. Bu meclisin kurulurken, milli kurtuluş savaşı yürütülüyordu ve meclise gazilik unvanı verilmiştir. Bu meclis, o meclis midir? Eğer, yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diyorlarsa o zaman bu meclise ne diyeceksiniz?"