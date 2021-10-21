Kılıçdaroğlu, faiz kararı öncesi bürokratlara seslendi

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, isim vermeden Merkez Bankası yetkililerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Merkez Bankası PPK saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Son görevden almalar sonrası faiz indirimi beklentisi artarken, ortalama indirim beklentisi 50 baz puan oldu. Bazı analistler ise 100 baz puan indirim geleceğini öngördü. Merkez Bankası geçen ay tüm piyasa faizin sabit bırakılmasını beklerken 100 baz puanlık indirime gitmişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜROKRATLARA ÇAĞRISI TARTIŞMA YARATMIŞTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde bürokratlara yaptığı çağrı tartışma yaratmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Kamu görevlilerine sesleniyorum; kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi günü itibarıyla yaptırmayın, orada durun" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı siyasette tartışma yaratmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere birçok siyasi suç duyurusunda bulunmuştu.