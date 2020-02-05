AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den çığ felaketi ve bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca, çığ felaketinden yaralı kurtarılan, eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.