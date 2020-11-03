CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalandı. Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.

Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."