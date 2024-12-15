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        Haberler Gündem Politika CHP'li Semra Dinçer, meclis kürsüsüne kefenle çıktı | Son dakika haberleri

        CHP'li Semra Dinçer, meclis kürsüsüne kefenle çıktı

        CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, bütçe görüşmelerinde öldürülen kadınların isimlerini taşıyan kefeni açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:08
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        CHP'li Vekil meclis kürsüsüne kefenle çıktı
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        CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer konuşmasını yapmak üzere kürsüye kefenle çıktı.

        Kadına şiddet konusuna değinen Dinçer üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu kefeni kürsünün üzerinden yere serdi.

        Semra Dinçer yaptığı açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde CHP grubu adına yaptığım konuşma: Bu ülkede kadın olmak zor ama kadın olarak ölmek kolay" ifadelerini kullandı.

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