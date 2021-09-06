Tanju Özcan disiplin kuruluna sevk edildi

CHP Sözcüsü Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamalarıyla tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu hakkında Öztrak, "Kendisi hatasını anlayarak özür diledi. Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşerisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması nedeniyle gönderilmesine karar verildi" dedi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un istifasının kabul edildiğini açıklayan Öztrak, "Erzurum İl Başkanı'nın istifası alınmıştır, bundan sonrası yargıya kalmıştır" dedi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.