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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın TİP milletvekili Can Atalay ve Anayasa Mahkemesi üyeleri için verdiği karar hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Özel, Kurtulmuş'tan Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep etti.

CHP lideri Özgür Özel X'ten yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim.



Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 9, 2023

Kurtulmuş, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım" dedi.