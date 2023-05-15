CHP'li Adıgüzel görevden ayrıldı

HABERTURK.COM

14 Mayıs seçimlerinde sonuçların aktarılmasıyla ilgili olarak eleştirilerin odağında olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden görevden ayrıldığını açıkladı.

Adıgüzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir