Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP'li eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi

        CHP'li eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi

        CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 01:01 Güncelleme: 18.11.2023 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmit'te cadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Kemal Y. yönetimindeki, karşı yönden gelen Mustafa U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kaza sırasında Mustafa U. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır hasar alan Mustafa U. idaresinde otomobilde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ile CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Habertürk Anasayfa