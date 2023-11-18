CHP'li eski milletvekili Hikmet Erenkaya kaza geçirdi
CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı
İzmit'te cadde üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aralarında CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya'nın da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sefa Kemal Y. yönetimindeki, karşı yönden gelen Mustafa U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kaza sırasında Mustafa U. yönetimindeki otomobil savrularak park halindeki otomobile çarptı. Kazada ağır hasar alan Mustafa U. idaresinde otomobilde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP eski il yöneticisi Zeynel Başlak ile CHP İzmit eski belediye meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı.