22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükşehir Belediye Başkanlarının imzalarının yer aldığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamaktan kıvanç duyulduğuna vurgu yapıldı.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları şükran ve minnetle anılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 100. yaşı kutlu olsun. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan gününün, hem yurdumuzdaki hem de dünyadaki tüm çocuklara mutluluk getirmesini temenni eder; tüm ulusumuzun, başta yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere, yurt dışında yaşayan tüm yurttaşlarımızın ve çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlarız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın hemen ardından 24 Nisan gününün başlamasıyla ilk sahurla mübarek ramazan ayına da girmiş bulunacağız. Bu mübarek ayın milletimize ve ayırt etmeksizin tüm insanlığa sağlık, huzur ve refah getirmesini temenni ederiz. İlk kez toplu iftarların, teravihlerin, sahurların ve sokakta ramazan eğlencelerinin olmadığı bir ay geçireceğiz. Üzgünüz. Biraz buruk da olsa ramazan ayının tüm faziletlerine uygun bir şekilde yaşanıyor olmasını temenni ediyor, tüm ibadetlerin ve duaların kabulünü yüce Allah'tan diliyoruz."
Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın imzaları yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!