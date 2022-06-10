CHP'li Arslan: 800 milyon dolarlık yatırım üretemiyor

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CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Şırnak Silopi Termik Santralinin üretimi durdurmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

CHP’li Arslan, ‘kurulduğu 2006 yılından 2022 yılına kadar aralıksız üretim yapan Silopi Termik Santralinin, 2022 yılı 8 Haziran itibarıyla üretimi durmuştur. Dışa bağımlı olmayan, yerli ve milli kaynağımız asfaltit ile üretim yapan santral, maliyet gerekçesi ve yakıt yokluğu nedeniyle üretimini durdurmuştur. 3 üniteye sahip santralin, 3 ünitesi de çalışmıyor. Bu durumda Silopi Termik Santrali şalter indirmiştir.’ diye konuştu.

600 KİŞİ ÜCRETSİZ İZİNDE, 2 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Şırnak – Silopi Termik Santralinde yaklaşık 2000 kişinin çalıştığını hatırlatan CHP’li Arslan, ‘Santralin girdi maliyetleri nedeniyle, üretim maliyetlerini karşılayamadığı için 3 ünitesini kapatması demek, tamamen şalter indirmesi demektir. Yani santral kapanmakla karşı karşıyadır. Bu da santralde çalışan yaklaşık 2000 kişinin işini kaybetmesi anlamına gelir. Sahalarda il etapta 600 – 700 kişiye ücretsiz izin kullandıran santral, bugün neredeyse 2000 kişiye ücretsiz izin kullandırmak zorunda kalmıştır. Bu aileler, içinde bulunduğumuz ekonomik krizde ne yiyip ne içecekler, hayatlarını nasıl idame ettirecekler. Acaba düşünen var mı?’ diye sordu.

2006 yılında tesisin açılışında, ‘bu yatırım toplamda 800 milyon dolarlık bir yatırım. Bunun tamamı bittiğinde 2 bin 100 kişiye istihdam sağlayacak’ diyen dönemin başbakanı Sayın Erdoğan’ın konuşmasını hatırlatan CHP’li Arslan, ’bugün yaşanan, 800 milyon dolarlık bu santral girdi maliyetlerini karşılayamadığı için üretimine ünite ünite son vermiştir. Çalışan, istihdam edilen insanların da akıbeti maalesef belirsiz durumdadır.’ dedi.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmasındaki, bir tespitini daha paylaşan Arslan,’ Sayın Erdoğan o konuşmasında büyük bir gururla; 10 yıl önce üretimin yüzde 62’sini üreten devletin yerine, aynı oranda üretimi özel sektörün yapması ile de övünmüştü. Aslında, enerjide, elektrikte gelinen kötü durumun en temel sebebi işte tam da bu! Yani enerjide dışa bağımlı ve özel sektör ağırlıklı politikalar uygularsanız, bu sondan kaçamazsınız. Enerjide mutlak suretle kamu payı arttırılmalıdır. Yoksa özel sektör zarar ettiğini gördüğü an, alandan çekilir, milleti işsiz, vatandaşımızı da karanlıkta bırakır. Hem de hiç gözünün yaşına bakmadan’ diye konuştu.