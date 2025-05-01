CHP'li Adem: Konya mitingi çalışmasında iki il başkan yardımcısı silahlı saldırıya uğradı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı" dedi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz' mitinglerimiz kapsamında 3 Mayıs Cumartesi günü Konya’da gerçekleştireceğimiz halk buluşmasına hazırlanırken, bugün yaşanan iki ayrı olay, iktidarın demokratik siyasete tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

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Bugün Konya’nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır. Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir. Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Aynı gün içinde, 23 Nisan’da partimizin otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emektar şoförümüz, mahkeme kararıyla ev hapsine çarptırılmıştır. Yani biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır. Soru açık ve nettir: Parti otobüsünü sürdüğü için emekçiyi evine hapsedenler, kurşun sıkan saldırgana nasıl bir karar verecek? Bu iki olay, sadece CHP’ye değil, halkın iradesine, demokrasiye ve siyaset yapma hakkına yönelmiş açık bir tehdittir. Otobüslerimizin önünü kesenler, onlara kurşun sıktıranlar, emekçilerimizi cezalandıranlar şunu iyi bilsin: Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Biz halkın partisiyiz. Biz umutları büyüten, karanlığa teslim olmayanların partisiyiz. Siz susturmaya çalıştıkça biz daha çok konuşacağız. Siz baskıyı artırdıkça biz dayanışmamızı büyüteceğiz. Bugün yaşanan bu saldırı ve hukuksuzluklar, bizleri yıldırmak yerine mücadelemizi daha da güçlendirmektedir. Konya’da, meydanlarda, sokak sokak, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz. Kurşunla susturamayacaksınız. Ev hapsiyle durduramayacaksınız."

VALİLİK: 2 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTIR Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, “01.05.2025 günü saat 16:00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi’nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli M.K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP’ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır.” denildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY: BU ŞEHİRDEN SİZE EKMEK ÇIKMAZ Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Altay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirtti. Konya'da, "CHP konvoyuna silahlı saldırı yapıldığı" haberlerinin yalan olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti: "Doğrusu şudur; Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz." ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Konya'da "CHP aracına silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin gözaltına alınan zanlılardan M.K'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı M.K'nin polisteki ifadesinde, 1 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Çumra Sanayisi içindeki köylüsü B.D'nin döşemeci dükkanında oturduğunu belirtti. Dükkanın önünde çay içtiği sırada CHP'nin miting aracını gördüğünü anlatan M.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Aracın Karaman'dan geldiğini görünce sevindim. Ben de CHP taraftarıyım. Köylüm B.D'nin babama ait olan araç içindeki bana ait olan kurusıkı tabancayı alarak havaya bir el ateş ettiğini gördüm. Ben de heveslenerek kendi istek ve arzumla herhangi bir canlı varlığa doğrultmadan havaya bir el ateş ettim. Ardından CHP aracı olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada B.D'ye hitaben tam hatırlamadığım şekilde şaka niyetli küfürler ettim. Başkaca bir kimseye veya CHP aracına karşı küfür etmedim. Sadece dükkan sahibi B.D'ye şaka niyetli küfür ettim. Kuru sıkı tabancayı kendi rızamla polis ekiplerine teslim ettim. Herhangi bir kimseyle darp, cebir, tahdit ve hakaret olayına şahit olmadım ve kendim de yapmadım." Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı bildirilmişti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları, televizyon kanalları ve CHP kaynakları tarafından Konya üzerinden bir algı yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "Çumra'da 22 yaşında CHP'li bir genç, seçim otobüsünü görünce heyecandan kurusıkı tabancayla ateş ettiğini ifade etmiş, zanlı emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Konya'nın birlik beraberliğine göz dikenleri uyarıyorum. Bu şehirden size ekmek çıkmaz."